POL-IGB: Schlägerei in der Fußgängerzone in St. Ingbert

Fußgängerzone, 66386 St. Ingbert (ots)

Am 24.06.2021, gegen 01:567 Uhr, ereignete sich in St. Ingbert, in der Fußgängerzone, eine Schlägerei. Hierbei wurde ein Passant von drei männlichen Personen zusammengeschlagen. Die Personen flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

