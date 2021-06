Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfall zwischen 12-jährigem Fahrradfahrer und einem PKW

St.Ingbert (ots)

Ein 12-jähriger Junge aus St. Ingbert befuhr mit seinem Fahrrad den parallel zur Ensheimer Straße verlaufenden Seitenarm der Ensheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte in St. Ingbert. Ein 51-jähriger Mann, ebenfalls aus St. Ingbert, befuhr mit seinem PKW die vorfahrtsbrechtigte Hans-Schöneberger-Straße in Fahrtrichtung Ensheimer-Straße. An der Kreuzung Ensheimer-Straße (Seitenarm) / Hans-Schöneberger-Straße kommt es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Nach übereinstimmenden Angaben aller Beteiligten habe der junge Fahrradfahrer die Aufforderung zu stoppen "fehlverstanden" und habe stattdessen seine Fahrt beschleunigt. Der Autofahrer, welcher aufgrund von eingeschränkter Sicht durch die dortigen Hecken keinen vollständigen Blick in den Kreuzungsbereich hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zur Kollision. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden. Der Radfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

