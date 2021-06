Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Auffahrunfall zwischen Lkw und Mini auf der A6 Höhe St. Ingbert

St. Ingbert - BAB 6 (ots)

Am Freitag kam es gegen 07:43 Uhr auf der Autobahn zwischen zwei Fahrzeugen zu einem Verkehrsunfall. Auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte und dem Rastplatz Kahlenberg kam es auf dem rechten Fahrstreifen zu einer Kollision zwischen einem roten Mini Clubman und einem blauen LKW (Sattelzug samt Auflieger). Dabei fuhr der LKW auf den Mini auf. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Letztendlich waren beide Fahrzeuge weiterhin fahrbereit und es kam zu keinen sonderlichen Einschränkungen des fließenden Verkehrs. Da der Unfallhergang gegenwärtig noch nicht eindeutig geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei St. Ingbert unter der 06894-1090 zu melden.

