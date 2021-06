Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl aus Kfz auf Kundenparkplatz eines Baumarktes in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Mittag des 12.06.2021 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Oststraße, in St. Ingbert. Während der Geschädigte, 45 Jahre alt, aus Spiesen-Elversberg, seinen Einkauf in den Kofferraum verladen hatte, duckte sich der Täter, korpulenter Mann, ca. 175 cm groß, mindestens 100 kg schwer, unter der Beifahrertür ab und hantierte wohl am Fahrzeug, wo er den Geldbeutel des Geschädigten, samt Inhalt, entwendete. Durch den Geschädigten bemerkt, entfernte sich der Täter vom Fahrzeug. Erst wenig später bemerkte der Geschädigte den Diebstahl, so dass der Täter mit einer weißen Mercedes Limousine, älteres Modell, mit rumänischer Länderkennung, flüchten konnte. Wenig später wurde der Geldbeutel des Geschädigten durch einen Dritten auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Lebensmittelgeschäfts in der Oststraße aufgefunden und an die Wohnadresse des Geschädigten zurückgebracht. Aus dem Geldbeutel wurden glücklicherweise lediglich 10 EUR Bargeld entwendet. Die Polizei St. Ingbert bittet nun mögliche Zeugen des Geschehens oder den Finder des Geldbeutels sich fernmündlich unter der 06894/1090 zu melden.

