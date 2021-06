Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung eines PKW durch Kratzer im Lack

Friedrichsthal (ots)

Am 08.06.2021 zwischen 15:00 und 16:27 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite des grünen VW Golf Cabrio des Geschädigten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Zu dieser Zeit befand sich der PKW des Geschädigten auf einem Parkplatz eines Geschäftes für Tierbedarf in Friedrichsthal in der Saarbrücker Straße. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert zu melden. (06894/1090)

