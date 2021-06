Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

St. Ingbert (ots)

Am 04.06.2021 ereignete sich zwischen 13:20 und 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz vom Kaufland in St. Ingbert. Ein Unbekannter beschädigte den Pkw, Opel Insignia, Farbe grau, am Fahrzeugheck. Dabei entstand ein Schaden von ca. 800 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sollten Passanten den Unfall beobachtet haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell