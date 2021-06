Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rathauses in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Bereits am 01.06.2021 ereignete sich zwischen 07:20 und 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz neben dem Rathaus, gegenüber der Feuerwehr, in St. Ingbert. Ein Unbekannter hatte den weißen Toyota Yaris einer 24-jährigen Geschädigten aus Friedrichsthal offensichtlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Dabei entstand am Pkw der Geschädigten ein Schaden an der Fahrertür, von geschätzten 2000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sollten Passanten den Unfall beobachtet haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

