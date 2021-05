Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Baumarkt in der Oststraße, in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 29.05.2021, 20:00 Uhr, bis zum 31.05.2021, 06:45 Uhr, kam es an einem ortsansässigen Baumarkt in der Oststraße, in dem dortigen Kiosk, in 66386 St. Ingbert, zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Hierbei verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu dem Innenraum des Kiosks, indem zuvor die Filialscheibe eingeschlagen wurde. Bei dem Diebstahl wurden Sachgüter im Wert von über 10000 EUR entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

