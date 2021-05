Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl eines Katalysators

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 27.05.2021, 20:00 Uhr bis zum 29.05.2021, 15:40 Uhr wurde in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert an einen grauen Opel Zafira ein Katalysator entwendet. Der Täter schnitt mittels unbekanntem Werkzeug den Katalysator unterhalb des Pkws ab und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

