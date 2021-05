Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Umgang mit asbestverdächtigen Platten

St. Ingbert (ots)

Am Freitag, den 28.05.2021, wurde im Rentrischer Weg gemeldet, dass ein Nachbar unsachgemäß mit möglicherweise asbesthaltigen Platten umgehe. Die Nachschau erbrachte, dass der betroffene Grundstückseigentümer vermutlich bereits am Donnerstag ca. 20 qm asbestverdächtige Platten klein geschlagen und diese in Big Bags gefüllt hatte. Der Betroffene selbst erklärte, dass er eine Entsorgungsfirma beauftragt und zuständige Behörden in Kenntnis gesetzt habe. Im eingeleiteten Ermittlungsverfahren wird versucht zu klären, ob diese Platten tatsächlich asbesthaltig waren und somit der Umgang in dieser Form strafbar sein könnte.

Um den falschen Umgang sowie Fehlinterpretationen hierzu zu verhindern und eine fachgerechte Entsorgung sicherzustellen, weist Ihre Polizei auf die Internetseite des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz hin, in dem nützliche Hinweise für die Entsorgung von asbesthaltigen und -verdächtigen Stoffen für die Bürger zur Verfügung gestellt werden. Neben digitalen Informationen ist eine aufschlussreiche Info-Broschüre vorhanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell