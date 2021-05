Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Flüchtiger Pkw nach Unfall auf der BAB 6

St. Ingbert (ots)

Am Freitag kam es in St. Ingbert gegen 18:40 Uhr auf der BAB 6 zwischen zwei Pkw zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den AS Rohrbach und Autobahnkreuz Neunkirchen kam es zu einer Kollision, nachdem eine Pkw-Fahrerin mit ihrem grauen Toyota zum Überholen eines Lkws ansetzte. Nach ihrem Fahrstreifenwechsel auf die linke Spur kollidierte ein schwarzer BMW Cabrio mit KL-Kennzeichen mit dem Heck des grauen Toyota. Der BMW-Fahrer entfernte sich jedoch nach dem Anstoß unerkannt vom Unfallort. Es entstand leichter Sachschaden.

Da der Unfallhergang gegenwärtig noch nicht eindeutig geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei St. Ingbert unter der 06894-1090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell