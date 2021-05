Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Bahnhofstraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Zwischen dem 25.05.2021, 14 Uhr und 26.05.2021, 7 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in St. Ingbert an einem dort geparkten Fahrzeug (Renault Megane in grau) die hintere linke Fahrzeugseite wohl von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Wer Hinweise zu einem Verursacher geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell