Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Morphium in Altpapier- und Altkleidercontainern entsorgt - Polizei St. Ingbert sucht Zeugen

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Bereits am Samstag, 22.05.2021, erhielt die Polizei St. Ingbert gegen 18:30 Uhr Mitteilung über zumindest illegal entsorgte Arzneimittel in Altkleider- und Papiercontainern, in der Straße Hinter den Gärten, neben der dortigen Rohrbachhalle, in St. Ingbert. Passanten hatten ihrerseits beim Entsorgen von Papier die Arzneimittel festgestellt. Dabei staunten die eingesetzten Beamten vor Ort nicht schlecht, als sie originalverpacktes, weiterhin haltbares Morphium und Benzodiazepine als Injektionslösung in beachtlichem Ausmaß vorfanden. Insgesamt wurden über 1200 Packungen mit einem Einkaufswert von ca. 50000 EUR aufgefunden. Bei unsachgemäßem Hantieren mit den Arzneimitteln hätte eine erhebliche Gefahr für entsprechende Personen bestanden, auch bereits durch Kontamination der Haut. Nicht zuletzt aus diesem Grund musste durch die Beamten die Öffnung der abgeschlossenen Altkleidercontainer in Auftrag gegeben werden. Mit dem Fall befassen sich nun Fachdienststellen des Landespolizeipräsidiums und der Kriminaldienst Sulzbach. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass diese großen Mengen, die noch nicht einmal in einem Krankenhaus vorgehalten werden, einer Einzelperson offensichtlich verschrieben worden sind. Die Polizei St. Ingbert bittet nun mögliche Zeugen, die Hinweise zur der illegalen Entsorgung der Arzneimittel geben könnten, diese telefonisch unter der 06894/1090 mitzuteilen.

