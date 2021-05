Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Fahrzeug in St. Ingbert-Hassel

St. Ingbert (ots)

Am vergangenen Wochenende (15./16.05.) wurde ein Pkw in St. Ingbert-Hassel von einer unbekannten Person beschädigt. Das Fahrzeug war unweit des Sportplatzes abgestellt. Eine bis dato unbekannte Person muss nach derzeitigen Erkenntnissen über das Fahrzeuges gelaufen sein. Dabei entstanden sowohl Beschädigungen am Dach des grauen Opel als auch an der Frontscheibe (Rissbildung). Zudem wurde das Gestänge des Scheibenwischers stark deformiert. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06894 / 109-0 bei der Polizeiinspektion St. Ingbert zu melden.

