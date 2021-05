Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit verletzter Person und anschließender Flucht in der Straße Alter Weg in St. Ingbert

Alter Weg, St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 12.05.21, um 16:00 Uhr, streifte der Fahrer eines Paketdienstes mit dem Heck seines Lieferwagens in der Straße Alter Weg in St. Ingbert-Mitte, einen auf der Straße gehenden 57-jährigen Fußgänger. Dadurch kam der Mann zu Fall. Dieser wurde durch den Sturz auf die Straße leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es handelte sich um einen weißen Transporter mit dem Kreiskennzechen "M" für München. Sollten Passanten oder Anwohner Hinweise auf den Unfall geben können, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

