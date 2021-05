Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall zwischen 2 Pkws

St. Ingbert / Südstraße (ots)

Am 07.05.2021 kam es gegen 14:15 Uhr auf der L111 im Kreisel (Ost-/Südstraße) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem blauen Opel Vectra und einem schwarzen Ford Kombi. Die Fahrerin des Ford wollte den Kreisel in Richtung Südstraße verlassen, während der Fahrer des Opel Vectra von der Oststraße kommend in den Kreisel einfahren wollte. Hierbei kam es zur Kollision.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell