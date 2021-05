Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Flächenbrand am Wombacher Weiher in St. Ingbert

Wombacher Weiher, 66386 St. Ingbert (ots)

Am 01.05.2021, gegen 18:05 Uhr, kam es in St. Ingbert, im Wald unmittelbar in der Nähe zum Wombacher Weiher zu einem ca. 20 qm großen Flächenbrand. Der Brand konnte vor weiterer Ausbreitung durch die Freiwillige Feuerwehr von St. Ingbert gelöscht werden, sodass kein größerer Sachschaden entstand. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, die Angaben zur Tat und/oder Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. 06894 / 1090.

