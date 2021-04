Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Brand von Altpapiercontainer

St. Ingbert (ots)

Am 29.04.2021 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Brand eines Altpapiercontainer auf dem Parkplatz Am Waldfriedhof in St.Ingbert. Der Container samt Altpapier brannte vollständig aus. Die Flammen griffen zudem auf zwei nebenstehende Altkleidercontainer über. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Die Brandursache ist noch unklar, jedoch kann eine Straftat -Sachbeschädigung durch Feuer - nicht ausgeschlossen werden.Die Feuerwehr St. Ingbert war mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und zügig ablöschen. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion St.Ingbert in Verbindung zu setzen.

