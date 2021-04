Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Oststraße, 66386 St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 24.04.2021, 14:30 Uhr bis 26.04.2021, 07:15 Uhr, wurden auf dem Firmengelände einer Glas- und Rollladenfirma in der Oststraße in St. Ingbert an zwei Fahrzeugen jeweils das vordere und hintere Kfz-Kennzeichen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. 06894 / 1090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell