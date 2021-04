Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Betrug in Form eines falschen Polizeibeamten per Telefonanruf in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Mittag des 16.04.2021 wurde die Polizeiinspektion St. Ingbert durch eine 78-jährige Geschädigte aus St. Ingbert über einen verdächtigen Anruf in Kenntnis gesetzt. Wieder einmal habe sich eine männliche Person bei ihr gemeldet und sich hierbei als Polizeibeamter ausgegeben. Zu Geldforderungen etc. kam es nicht, da die Geschädigte das Gespräch umgehend beendete.

Bereits in den letzten Tagen kam es im Bereich St. Ingbert vermehrt zu unzähligen Telefonanrufen durch angebliche Polizeibeamte. Diese erfragen in der Folge persönliche Daten sowie Geldanlagen oder sonstige Wertsachen, die sich möglicherweise im Anwesen der Geschädigten befinden. Hierbei werden verschiedene Vorwände (u.a. angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft etc.) genutzt.

Die Polizei St. Ingbert warnt vor ähnlichen Anrufen. Bitte geben Sie hierbei keine persönlichen Daten, Bankdaten, Wohnanschriften oder sonstiges an. Legen Sie wie bereits beschrieben auf und beenden Sie das Gespräch.

Sollten ähnliche Taten bekannt bzw. sollten Sie selbst Opfer geworden sein, wird um Informationsweitergabe an die Polizeiinspektion St. Ingbert gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell