Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Täterfestnahme nach Brandlegung in der Rickertstraße

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Donnerstagnachmittag, dem 14.04.2021, ereignete sich gegen 17:00 Uhr im Bereich der Wiesentalschule in der Rickertstraße in St. Ingbert ein Brand. Ersten Ermittlungen zu Folge entzündete ein der Polizei bekannter Mann aus St. Ingbert, zwei hinter der Schule befindliche Altpapiercontainer und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Die entfachten Flammen drohten auf das nahe gelegene Schulgebäude überzugreifen. Das Brandgeschehen konnte jedoch durch das schnelle Einschreiten der freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert unter Kontrolle gebracht werden. Trotzdem wurde die Fassade des Schulgebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Gemäß ersten Schätzungen, entstand ein Sachschaden im 5-stelligen Bereich. Der flüchtige Täter konnte durch Fahndungskräfte der Polizei St. Ingbert zeitnah unweit von der Tatörtlichkeit aufgegriffen werden. Aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung wurde er letztendlich einem entsprechenden Krankenhaus zugeführt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

