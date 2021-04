Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der BAB 6, Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Dienstagmittag, 13.04.2021, ereignete sich um 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 6, Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe der Auffahrt der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte. Dabei fuhr ein 35-Jähriger LKW-Fahrer aus Görlitz, mit seinem Sattelzug auf die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim an besagter Örtlichkeit auf. Kurz danach kam es zum Zusammenstoß zwischen Heck des Sattelzugs und der Front eines Mazdas, der von einem 63 Jahre alten Fahrer aus Kaiserslautern-Otterberg geführt wurde. Zu den Gründen des Zusammenstoßes ist bislang nichts weiter bekannt. Am Ende des Beschleunigungsstreifens geriet der PKW ins Schleudern und blieb letztendlich mit der Front entgegen der Fahrtrichtung stehen. Die Fahrerseite wurde hierbei an die rechte Schutzleitplanke gedrückt. Aufgrund dessen wurde der Fahrer des Mazdas in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sein Fahrzeug wurde totalbeschädigt. Der PKW-Fahrer musste letztendlich von der freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert, unter ständiger Begutachtung eines Notarztes, aus dem Fahrzeug befreit werden. Für den notärztlichen Transport zur Unfallörtlichkeit wurde ein Rettungshubschrauber verständigt, welcher auf der Autobahn landen musste. Nachdem der PKW-Fahrer geborgen werden konnte, wurde dieser in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 18 Uhr voll gesperrt werden. Eine Ableitung wurde über die Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte eingerichtet. Anschließend erfolgte eine einspurige Verkehrsvorbeiführung an der Unfallörtlichkeit bis um 18:55 Uhr. Danach konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Grund für die Sperrung war ein in Auftrag gegebenes Gutachten durch einen unabhängigen Sachverständigen. Die Polizei St. Ingbert bittet nun Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter der 06894/1090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell