Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Geschäftsgebäude in der Oststraße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum von Montag, 29.03.2021 17:00 Uhr, bis Dienstag, 30.03.2021 09:45 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein einstöckiges Geschäftsgebäude einer Autovermietung in der Oststraße in 66386 St. Ingbert.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in die Geschäftsräume, indem sie vermutlich mit einem unbekannten Werkzeug die Haupteingangstür aufhebelten. Schließlich erhielten die Täter Zutritt zu allen Räumen im Inneren des Gebäudes und konnten dort Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsuchen. Ob etwas entwendet oder beschädigt wurde, ist bislang noch unklar.

Wer Hinweise auf auffällige Personen oder ungewöhnliche Vorkommnisse zum oben genannten Tatzeitraum oder auch Tage vor der Tat machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeidienststelle St. Ingbert unter der Rufnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell