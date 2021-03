Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Firma in der Geistkircher Straße, nahe Anschlussstelle St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert Rohrbach (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden des 27.03.2021, kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Firma in der Geistkircher Straße, in St. Ingbert-Rohrbach. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter schlugen die Verglasung einer Notausgangstür der geschädigten Firma ein, um sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Firma zu verschaffen. Letztendlich wurden Mobiltelefone und Mobiltelefonzubehör entwendet. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Sollten Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

