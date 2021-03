Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum vom 20.03. und dem 23.03.2021 wurde ein blauer Peugeot 207 entlang der gesamten linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Peter-Eich-Straße in St. Ingbert geparkt. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter Tel. 06894/1090.

