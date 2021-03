Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Taschendiebstahl

Spieser Landstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am 13.03.2021 zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr im Bereich eines Supermarktes in der Spieser Landstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte der Geschädigten ihren Geldbeutel entwendet.

Hierzu griff er vermutlich in die Handtasche der Geschädigten und entwendete diesen auf diese Art und Weise.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell