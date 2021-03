Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Kaminbrand in der Saarbrücker Straße, 66386 St. Ingbert

St. Ingbert, Saarbrücker Straße (ots)

Am 12.03.2021, um 05:44 Uhr, kam es in St. Ingbert, in der Saarbrücker Straße zu einem Kaminbrand. Polizei und Feuerwehr mussten ausrücken. Die Saarbrücker Straße musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Bei dem Einsatz kam die Drehleiter der freiwilligen Feuerwehr der Stadt St. Ingbert zum Einsatz. Glücklicherweise entstand kein Sach- oder Personenschaden.

