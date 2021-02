Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl eines hochwertigen Wohnwagens

St. Ingbert / Rohrbach (ots)

In der Nacht vom 22.02.2021 auf den 23.02.2021 wurde ein hochwertiger Wohnwagen mit IGB-Kreiskennzeichen in der Oberen Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert-Rohrbach entwendet. Der Wohnwagen war mehrfach gegen einen Diebstahl gesichert. Dennoch gelang es bisher unbekanntem Täter den Wohnwagen aus der Einfahrt, welche von der Oberen Kaiserstraße gut einzusehen ist, unbemerkt zu entwenden. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

