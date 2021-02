Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Kohlenstraße, St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (19. auf den 20.02.2021), versuchten unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in der Kohlenstraße, in St. Ingbert, einzubrechen. Dazu gingen sie die in der St.-Barbara-Straße gelegene Haustür des Anwesens an. Letztendlich scheiterten die Täter, weswegen es lediglich zu einer Beschädigung der Haustür kam. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

