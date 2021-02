Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Albert-Weisgerber-Allee in 66386 St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem PKW am 01.02.2021 gegen 07:15 Uhr einen in der Albert-Weisgerber-Allee in Höhe der Hausnummer 49 geparkten PKW der Marke Peugeot.

Hierbei wurde der Außenspiegel der Fahrerseite durch das bis dato unbekannte Fahrzeug beschädigt.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen

