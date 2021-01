Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: "Lost place-Abenteuer" endet in St. Ingbert mit Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Samstagabend, 30.01.2021, wurde gegen 22 Uhr durch Anwohner in der Straße Spiesermühle eine verdächtige Wahrnehmung bei der Polizei St. Ingbert gemeldet. In dem an der Landstraße 241 gelegenen ehemaligen Restaurant am "Sitzweiler Hof", in St. Ingbert, wurden Lichter von Taschenlampen beobachtet. Durch die sofort angerückten Polizeikräfte wurden die teils leerstehenden Räumlichkeiten durchsucht. Dabei wurden ein 27-jähriger Mann aus Riegelsberg, ein 28-Jähriger aus Überherrn, ein 42-Jähriger aus Lebach und eine 31 Jahre alte Frau aus Merzig, sich versteckend in dem Anwesen festgestellt. Diese beteuerten, das ehemalige Restaurant aus Abenteuerlust, als sogenannten "lost place" aufgesucht zu haben. Über eine Internetplattform seien sie auf das Objekt aufmerksam geworden. Tatsächlich hatten sie vor Ort einen unverschlossenen Zugang gefunden und seien so ins Innere gelangt. Letztendlich wurde das Abenteuer ohne jegliche Erlaubnis der Eigentümer des Gebäudes unternommen. Die vier Personen müssen sich nun zumindest in einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch verantworten. Darüber hinaus stehen Verstöße gegen die geltende Corona-Pandemie-Verordnung im Raum. Die Polizei St. Ingbert weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Aufsuchen von fremden, auch augenscheinlich verlassenen Gebäuden und Grundstücken, in der Regel mit einem strafbaren Hausfriedensbruch einhergeht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell