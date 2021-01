Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Firmengebäude

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 21.01.2021, 15:00 Uhr bis zum 22.01.2021, 08:00 Uhr kam es in einer Firma für Gelenkschwellenbau in der Straße 'Im Schiffelland' in 66386 St. Ingbert-Mitte zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.

Bislang unbekannter Täter schlug hierbei im rückwärtigen Bereich der Firma eine Scheibe an einer Zugangstür ein und verschaffte sich so Zugang zum Inneren des Gebäudes ohne allerdings etwas zu entwenden. Weiterhin brach der Täter zwei zugehörige Container auf, entwendete allerdings auch hieraus nichts. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im mittleren dreistelligen Bereich.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell