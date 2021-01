Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruchsdiebstahl im Kulturhaus St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte, Annastraße (ots)

Im Tatzeitraum vom 16.01.2021 16:00 Uhr - 18.01.2021 11:00 Uhr kam es im Bereich des Kulturhauses der Mittelstadt St. Ingbert (Annastraße, 66386 St. Ingbert) zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Hierzu kletterte ein bislang unbekannter Täter auf einen Balkon im 1. Obergeschoss und versuchte die dortige Balkontür aufzuhebeln. Da dies misslang, flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. An der Balkontür entstand geringer Sachschaden. Wer Hinweise auf auffällige Personen oder ungewöhnliche Vorkommnisse zum oben genannten Tatzeitraum oder auch Tage vor der Tat machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeidienststelle St. Ingbert unter der Rufnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

