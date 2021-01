Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Schneefallbedingt viele liegengebliebene Fahrzeuge und Verkehrsunfälle in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte, Rohrbach, Rentrisch (ots)

Im Dienstgebiet der PI St. Ingbert kam es am 12.01.2021 in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11:30 Uhr zu mehreren schneefallbedingten Ersuchen. Schwerpunkte waren dabei die Hauptverkehrsadern und die A6, in beide Fahrtrichtungen. Dabei wurden etwa 20 von Bürgern an die Polizei herangetragene Sachverhalte durch Einsatzbeamte vor Ort bearbeitet. Dabei handelte es sich um eine Vielzahl bei Straßenglätte liegengebliebene Pkw und Lkw. Ein Fahrzeug war ohne Winterbereifung unterwegs, was entsprechend geahndet werden musste. Es kam darüber hinaus zu 7 glättebedingten Verkehrsunfällen. Schwerere Sachschäden oder gar Personenschäden blieben aus.

