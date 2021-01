Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Essensauslieferung ohne Fahrerlaubnis in St. Ingbert-Hassel

St. Ingbert-HasselSt. Ingbert-Hassel (ots)

Am Abend des 03.01.2021, gegen 17:45 Uhr, wurde im Rahmen einer anonymen Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert angegeben, dass von einem Restaurant in St. Ingbert-Hassel aus Essenslieferungen durch einen Mann getätigt würden, der keine Fahrerlaubnis besitzen würde. Da die erforderlichen Daten mitgeteilt wurden, konnte der benannte Fahrer mit seinem Pkw direkt durch eine Polizeistreife in St. Ingbert-Hassel angetroffen und der Sachverhalt als bestätigt ausgemacht werden. Die Fahrt wurde selbstverständlich untersagt. Nun wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-jährigen Fahrer und wegen Zulassen das Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 40-jährige Halterin, beide aus Neunkirchen, ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell