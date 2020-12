Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Pkw fährt sich auf unbefestigtem Parkplatz fest - Fahrer alkoholisiert

St. Ingbert-MitteSt. Ingbert-Mitte (ots)

Am Abend des 29.12.2020 teilten hilfsbereite Bürger der Polizei St. Ingbert mit, dass sich in der Oststraße, auf einem unbefestigten Parkplatz ein Fiat Qubo auf dem dort aufgeschütteten Sandberg festgefahren habe. Den eingesetzten Beamten bestätigte sich der Sachverhalt. Ein Sachschaden schien dabei nicht entstanden zu sein. Gründe, warum der 31-jährige Fahrzeugführer aus St. Ingbert auf den aufgeschütteten Sand gefahren war, waren nicht ersichtlich. In Eigenregie wollte er dafür Sorge tragen, dass sein Fahrzeug aus dem lockeren, durchnässten Sand herausgezogen bzw. entfernt würde. Da der Fahrzeugführer jedoch erheblich alkoholisiert war, musste er die Beamten zunächst zur Dienststelle begleiten. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, was auch Folgen für seinen Führerschein nach sich zieht.

