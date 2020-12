Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Oberen Kaiserstraße

L 119 unter dem Einfluss von Alkohol

St. Ingbert/RohrbachSt. Ingbert/Rohrbach (ots)

Am frühen Morgen des 24.12.2020 kam es gegen 04:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in St. Ingbert, bei welchem der Fahrer (männlich, 34) eines schwarzen BMWs im Kreisverkehr in der Oberen Kaiserstraße in Höhe des dortigen Aldi-Marktes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem dort stehenden Laternenmast kollidierte. Der Fahrer blieb bei dem Aufprall unverletzt. An dessen PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da dieser erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei der zuvor verfassten Pressemitteilung wurde fälschlicher Weise eine andere Unfallörtlichkeit angegeben. Der Unfall ereignete sich demnach nicht im Kreisverkehr des OBI-Marktes in St.Ingbert, sondern an o.b. Örtlichkeit.

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell