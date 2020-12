Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

St. Ingbert, Rentrischer WegSt. Ingbert, Rentrischer Weg (ots)

Am 18.12.2020 zwischen 08:00 und 11:00 Uhr kam es zu einem Kennzeichendiebstahl im Rentrischer Weg in St. Ingbert. Hierbei wurde sowohl das vordere, als auch das hintere Kennzeichen an einem graufarbenen Peugeot 206 entwendet.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

