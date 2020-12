Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Eichendorffstraße und Buchenstraße, 66386 St. Ingbert

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

In der Nacht auf den 16.12.2020 gegen 04:10 Uhr sowie im Tatzeitraum zwischen dem 16.12.2020, 16:30 Uhr und dem 17.12.2020, 12:00 Uhr kam es zu 2 Diebstählen von Lenkrädern der Modellreihe 1er BMW.

Es handelte sich jeweils um M-Sportlenkräder.

Der bislang u.T. schlug in beiden Fällen die hintere kleine Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite ein. Anschließend öffnete er durch Hineingreifen die hintere Tür der Beifahrerseite und verschaffte sich dadurch Zugang zum Fahrzeug. Im Anschluss kletterte u.T. nach vorne auf den Fahrersitz und demontierte hier jeweils das Lenkrad. Die 1. Tat ereignete sich in der Eichendorffstraße, die 2. Tat in der Buchenstraße in reinen Wohngebieten.

Die Fahrzeuge waren vor den Wohnanwesen der Geschädigten abgestellt. Bei der 1. Tat konnte ein möglicher Tatverdächtiger beobachtet werden. Es handelte sich hierbei um eine männliche Person, ca. 180cm groß, welche dunkel gekleidet war.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

