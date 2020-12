Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Streifenwagen der Polizei beschädigt

Schützenstraße, 66386 St. IngbertSchützenstraße, 66386 St. Ingbert (ots)

Im Rahmen eines Ersuchens am 17.12.2020 gegen 03:15 Uhr in der Schützenstraße in 66386 St. Ingbert wurde von einem bislang unbekannten Täter ein Funkstreifenwagen der Polizei beschädigt.

Der Funkstreifenwagen befand sich während der Sachverhaltsaufnahme außer Sicht- und Hörweite der Beamten. Als die Polizeibeamten nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme ihren Funkstreifenwagen wieder aufsuchten, mussten sie feststellen, dass der Streifenwagen durch eine bislang unbekannte Person immens beschädigt wurde.

Ein bislang unbekannter Täter hatte die beiden Vorderreifen durchstochen. Weiterhin wurde die Motorhaube des Funkstreifenwagens stark und sehr tief zerkratzt. Zudem wurde der linke Fahrzeugspiegel aus seiner Verankerung getreten.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst von der Örtlichkeit entfernt werden. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell