Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Einfamilienhaus in St. Ingbert

St. Ingbert-MitteSt. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 15.12.20, 19:00 Uhr, bis zum 16.12.20, 14:45 Uhr, kam es in der Karlstraße in St. Ingbert, nahe der Einmündung in die Große Flurstraße, zu einer Sachbeschädigung. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Täter mehrere Türen eines Einfamilienhauses. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Sollten Anwohner oder Passanten die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090, gebeten.

