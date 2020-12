Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: E-Bike-Diebstahl aus Garage in St. Ingbert

St. Ingbert-MitteSt. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 15.12.2020, 21:00 Uhr, bis zum 16.12.2020, 12:15 Uhr, kam es in der Rentamtstraße in St. Ingbert, unweit der Einmündung in die Seyenstraße, zu einem E-Bike-Diebstahl. Ein unbekannter Täter öffnete hierbei die ge- aber nicht verschlossene Garage eines Einfamilienhauses und entwendete hieraus ein schwarzes E-Bike der Marke "Rex Graveler", im Wert von ca. 1500EUR. Anschließend schloss der unbekannte Täter wieder die Garage und flüchtet mit dem Diebesgut. Sollte jemand die Tat beobachtet oder sonstigen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090, gebeten.

