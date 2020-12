Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der A6 bei St. Ingbert

A6, AS St. Ingbert-MitteA6, AS St. Ingbert-Mitte (ots)

Am frühen Freitagabend, 11.12.2020, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6, kurz hinter der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte, in Fahrtrichtung Saarbrücken, ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 18-Jährige aus dem Mandelbachtal fuhr mit ihrem Renault an der Anschlussstelle auf und geriet anschließend direkt auf die Überholspur der zweispurigen Autobahn. Ein von hinten herannahender BMW eines 18-Jährigen aus Pirmasens, konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Renault auf. Der Renault kam auf der Überholspur in Endstellung, der BMW-Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen bewegen. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Renault und eine 16-jährige Mitinsassin im BMW leicht verletzt und mussten vorsorglich, wie zwei weitere Mitfahrer und der Fahrer des BMWs, in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und man konnte von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgehen. Sie mussten durch Abschleppfahrzeuge von der Autobahn entfernt werden. Die Autobahn war über eine Stunde lediglich einspurig befahrbar. Die Unfallaufnahme dauerte bis 19:40 Uhr an. Unklar ist bei der Unfallverursachung die Beteiligung eines grauen Opel Zafiras, mit französischem Kennzeichen. Dieser soll bereits im Vorhinein durch auffällige Fahrweise aufgefallen sein und habe möglicherweise die Renault-Fahrerin beim Auffahren von rechts geschnitten. Sollte es Zeugen des Verkehrsunfalls geben, die insbesondere Angaben zu dem benannten französischen Fahrzeug machen können, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

