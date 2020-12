Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in der Kaiserstraße, Bereich Beckerturm

St. Ingbert-MitteSt. Ingbert-Mitte (ots)

Im Zeitraum vom 10.12.2020 09:00 Uhr - 15:00 Uhr ereignete sich in der Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert, im Bereich "am Beckerturm", eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarze Dacia Logen eines 44-Jahre alten Mannes aus Schiffweiler, von einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird im Bereich von etwas über 1000 EUR geschätzt. Sollte jemand die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf einen Täter/Tatfahrzeug geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell