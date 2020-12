Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

St. Ingbert / RohrbachSt. Ingbert / Rohrbach (ots)

Am 05.12.2020 ereignete sich in der Oberen Kaiserstraße/Landstraße 119 in Höhe der dortigen Shell-Tankstelle ein Unfall unter Beteiligung eines grünen Lkw samt Anhänger und einem Opel Corsa (Farbe grau). Der Lkw-Fahrer fuhr vom Gelände der Tankstelle in die "Obere Kaiserstraße" in Richtung Kirkel ein, während der Pkw-Fahrer rückwärts aus der gegenüberliegenden Grundstückseinfahrt in die "Obere Kaiserstraße" einfuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Lkw und dem Pkw. Hierbei wurde der Pkw im Heckbereich beschädigt.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

