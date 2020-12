Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verdächtiger Gegenstand löst Polizeieinsatz aus

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

Am 02.12.2020, um 18:00 Uhr, wurde der Polizei ein verdächtiger Gegenstand in einem Geschäft in der Kaiserstraße in St. Ingbert gemeldet. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude geräumt und die Straße in dem betreffenden Bereich für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt. Spezialisten der hinzugezogenen Entschärfergruppe konnten gegen 20:00 Uhr schließlich Entwarnung geben. Der verdächtige Gegenstand stellte sich als ungefährlich heraus.

