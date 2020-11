Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Wohnungseinbruchsdiebstahl im Grubenweg in St. Ingbert

St. Ingbert-MitteSt. Ingbert-Mitte (ots)

Am Samstag, 28.11.2020, zwischen 15:15 Uhr und 16:10 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Grubenweg, in St. Ingbert, nahe dem dortigen Einkaufszentrum. Hier hebelten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Terrassentür auf der Rückseite des Anwesens auf und verschafften sich so Zugang zum Wohnanwesen. In der Folge wurden die Räumlichkeiten betreten und nach Diebesgut durchsucht. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Sollten Anwohner oder Passanten die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090, gebeten.

