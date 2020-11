Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Stiefel

St. Ingbert-RentrischSt. Ingbert-Rentrisch (ots)

Im Tatzeitraum zwischen 25.11.2020, 16:20 - 17:00 Uhr, kam es im Bereich der Straße "Am Stiefel" in 66386 St. Ingbert/Rentrisch zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der graue Audi A3 eines 55-Jährigen aus St. Ingbert, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war, von einem daneben ein- oder ausparkenden Fahrzeug im linken hinteren Heckbereich beschädigt. Es entstand ein Lackschaden in einer Höhe von um die 1000 EUR. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person oder der Art der Verkehrsbeteiligung treffen zu lassen. Die Polizei St. Ingbert sucht nun nach möglichen Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell