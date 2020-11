Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Otto-Brauner-Straße

St. Ingbert-HasselSt. Ingbert-Hassel (ots)

Am Dienstag, 24.11.2020 zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Otto-Brauner-Straße, in 66386 St. Ingbert. Hier schlug ein bislang unbekannter Täter die Kellertür ein und verschaffte sich so Zugang zum Wohnanwesen. In der Folge wurden die Räumlichkeiten betreten und nach Diebesgut durchsucht. Sollten Anwohner oder Passanten die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

