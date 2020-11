Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsschild auf dem Parkplatz der Rischbachschule beschädigt

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

Am 24.11.2020 wurde zwischen 06:20 Uhr und 09:25 Uhr auf dem Parkplatz der Rischbachschule in der Straße zur Rothell in St. Ingbert ein Verkehrsschild durch einen Verkehrsunfall stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06894/1090 mit der Polizei St. Ingbert in Verbindung zu setzen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell